Kitzingen vor 1 Stunde

Kitzingen: Helfer für Verkehrszählung 2020 gesucht

Der Landkreis Kitzingen bietet interessierten Bürgern die Möglichkeit, bei der Verkehrszählung 2020 im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung mitzuwirken. Dies teilt das Landratsamt Kitzingen mit. Vorgesehen sind Zähltermine in den Monaten Mai, Juni, August und September, an denen an verschiedenen Werktagen in der Zeit von 15 bis 18 Uhr beziehungsweise an einigen Sonntagen von 16 bis 19 Uhr gezählt werden soll.