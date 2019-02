Kita-Sanierung: Kinder müssen für ein Jahr umziehen

Die Kindertagesstätte Apfelwiese in Obernbreit wird saniert und erweitert. Das betrifft sowohl die Innenräume als auch die Außenanlage. In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen, einem Architekturbüro aus Schwäbisch Gmünd den entsprechenden Auftrag zu erteilen. Zuvor gab es eine internationale Ausschreibung. Die Architekten schätzen die Gesamtkosten des Projekts auf fast vier Millionen Euro.

Derzeit ist geplant, dass die Bauarbeiten im März 2020 beginnen und genau ein Jahr später enden. In dieser Zeit sei eine Auslagerung des Kindergartenbetriebs notwendig, erklärte Bürgermeister Bernhard Brückner. Er selbst habe gehofft, dass das nicht notwendig ist. "Dieser Zahn wurde mir gezogen." Wo die rund 75 Kinder untergebracht werden sollen, ist noch nicht klar. Derzeit suche man nach einem geeigneten Standort in Obernbreit, so Brückner. "Wir müssen schauen, was am wenigsten Geld kostet."

Unterbringung der Kinder in Containern wäre Notlösung

Wenn die Kinder aus Platzgründen auf mehrere Orte verteilt werden müssen, sei das natürlich personalintensiver. Auch die Kinder in Containern unterzubringen, wäre sehr teuer, sagte der Bürgermeister. Letzteres ziehe man daher nur in Erwägung, wenn sich keine andere Möglichkeit fände. Falls die Gemeinde doch auf die Container zurückgreifen muss, kann sich Brückner vorstellen, diese auf einem Grundstück neben der Pröschelwiese aufzustellen, welches die Gemeinde kürzlich erworben habe.

Bei einem Gesprächstermin mit der Regierung von Unterfranken will der Bürgermeister in Kürze über Zuschüsse für die Generalsanierung sprechen. Über einen möglichen Förderbetrag wollte Brückner noch nicht spekulieren. Natürlich hoffe man aber auf hohe Zuschüsse, so der Bürgermeister.