Krautheim vor 1 Stunde

Kirchweihpredigt berichtete über Missgeschicke und Humoriges

Einen Stammtisch der besonderen Art erwartete die Krautheimer und ihre Gäste zur traditionellen Kirchweihpredigt. Zahlreiche Geschichten hatte die Kirchweihjugend zusammengetragen und dabei den Bogen von Krautheim zu beispielsweise Urlaubern in Amerika gespannt. So fragte sich der Stammtisch nach Sinn und Zweck des Volksbegehrens „Rettet die Bienen“, wo doch mitten im Ort eine Blühwiese entstand. Dass die Krautheimer Feuerwehr ihr Ehrenamt wirklich ernst nimmt, zeigte sich, ihrer Ansicht nach, durch einen Sirenenalarm mitten in der Nacht: „Nicht in Krautheim sondern im Nachbarort wurde alarmiert, alle sind umsonst zum Einsatz marschiert.“ Über Fußball, Gemeinschaftshaus und Neubaugebiet wussten die Kirchweihprediger ebenfalls Anekdoten zu erzählen. Dazu kam Brisantes wie der Krautheimer Baby-Boom und die Hochzeit des Jahres mit Riesenfeuerwerk.