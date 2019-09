Kirchweih-Wochenende lockte mit Markt und Traktortreffen

Das Kirchweih-Wochenende bot wieder einiges in Wiesentheid. Bei herrlichem Spätsommmer-Wetter lockte der Sonntag mit Marktständen und zum Teil offenen Geschäften viele Menschen in die Straßen im Ortskern. Daneben konnten sich die Gäste bei der Ausstellung von Schlepper- und Traktoren-Oldtimer unter den über 110 Fahrzeugen einige Schmuckstücke anschauen. Vor allem die Kinder und die Familien zog es zum Rummel am Rouillac-Platz direkt vor der Steigerwaldhalle.

Am Samstagabend wurde zunächst der Kirchweihbaum direkt neben der Mauritiuskirche aufgestellt. Die kräftigen Aufsteller aus der Achtzehnäcker-Siedlung wurden von einigen Jugendlichen unterstützt, die in diesem Jahr ihren 18. Geburtstag haben. Traditionell werden sie von der Gemeinde dazu eingeladen.

Der Wiesentheider Musikverein untermalte das Ganze mit dem Orchester. Danach folgte ein Umzug mit den Offizieren der Bürgerwehr, den Fahnenabordnungen der Vereine sowie Ehrengästen durch den Ort zur Festhalle.

Frühschoppen am Sonntag

Der Sonntag begann mit der Eröffnung des Kirchweihmarktes. Wiesentheids Bürgermeister Werner Knaier und Peter Fechner als Vorstandsmitglied begrüßten die Besucher am Vormittag zur Frühschoppenzeit. Der Musikverein spielte dazu am Weinhaus Fischer. Fechner wies bei seinen kurzen Worten darauf hin, dass es in der heutigen Zeit, in der der Einzelhandel immer mehr zurück gedrängt werde, nicht so leicht sei, einen Markt zu organisieren und aufrecht zu halten.

Bis am späten Nachmittag herrschte reger Betrieb im Ortskern, wo auch viele Flohmarkt-Stände aufgebaut waren. Recht zufrieden zeigten sich die Organisatoren des Traktor-Treffens, Thilo Zink und Paul Schlereth. Bereits zum achten Mal standen die Oldtimer zur Schau in der Schönbornstraße, weit mehr als die angemeldeten 110 Fahrzeuge kamen. Darunter waren Raritäten, wie ein Traktor der Marke Krieger. Bis aus Tirschenreuth in der Oberpfalz oder aus dem Landkreis Greitz in Thüringen fuhren Teilnehmer mit ihrem Dieselross an.

Die Kirchweih klingt mit dem Aufzug der Bürgerwehr am Dienstag aus. Das Antreten der Wehr ist um 9 Uhr am Rathaus, Einzug ist am Abend um 18 Uhr.