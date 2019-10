Kirchweih: Nenzenheimer Ortsburschen sorgen für viele Lacher

Es ist schon verflixt, die Ortssuche beim Autofahren, auch mit Navigationsgerät: Davon konnten vor wenigen Monaten zwei Bürgermeister aus dem Kitzinger Raum und ein junger Nenzenheimer ein Lied singen. Nicht gesungen, aber nachgedichtet haben die Nenzenheimer Ortsburschen den Dreien deren Missgeschicke, die zu den lustigsten Reimen gehörten, die am Sonntag bei der Kirchweihpredigt von Andreas und Patrick Bach geboten wurden.

Dass die Aussicht vom Andreas-Därr-Turm, einem Wahrzeichen des Iphöfer Stadtteils, auf das umliegende Lande großartig ist, das wissen auch die zuständigen Bürgermeister für Iphofen und Iffigheim, auf dessen Gemarkung der Turm steht. Allerdings liegt die im Wald zwischen Nenzenheim und Krassolzheim – und nicht an der Weinparadiesscheune, wo es die beiden zum Ortstermin hin verschlagen hatte. Dumm nur, dass die Nenzenheimer Kirchweihpredigtschreiber von dem Stückchen Wind bekommen haben. Ebenso wie vom Ortsburschen, der mit ein paar Freunden zur Kirchweih nach Ingolstadt fahren wollte. Spätestens, als er in Richtung Autobahn einbiegen und das große Ingolstadt an der Donau ansteuern wollte, wurde er aufgeklärt, dass das erklärte Ziel das kleine Ingolstadt nahe Sugenheim sei.

Wasserschlacht im Garten

Weitere lustige Geschichten hatten die Ortsburschen auf den Motivwagen dargestellt – oder von den Kindern aus dem Dorf nachstellen lassen, die als nachrückende Generation dabei viel Talent zeigten. Auf einem Wagen sah man einen ICE, der an den Ortsburschenausflug nach Berlin erinnerte, bei dem ein junger Mann eine ganze Ladung Wein und Bier beim Hasten zum Zug in seinem Rucksack verschüttete. Auf einem anderen hatte es sich ein junger Bursche auf einem Trampolin gemütlich gemacht, der von einem anderen als Mädchen verkleideten Buben mit der Gießkanne überschüttet wurde. Genauso passiert am Kirchweihsonntag im vergangenen Jahr, als die beiden erwachsenen Pendants sich eine aus Spaß geborene Wasserschlacht im heimischen Garten lieferten und dabei Blessuren an Genick und Ohren davon trugen.

Bei strahlendem Sonnenschein schenkte Weinprinzessin Ann-Kathrin Därr zusammen mit ihrer Amtsnachfolgerin Lisa Belz auf dem Wagen des Weinbauvereins edle Tropfen aus, während die Blaskapelle aus Krassolzheim munter aufspielte.