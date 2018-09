SULZFELD vor 1 Stunde

Kirchweih-Ansturm in Sulzfeld

Schönster Sonnenschein und sommerliche Herbsttemperaturen zogen Gäste scharenweise zur Kirchweih am Lehrerhaus im malerischen Sulzfeld. Mit diesem Ansturm hatten die beiden Veranstalterinnen Ute Leichtweis und Cordula Streng nicht gerechnet und deshalb waren sie dem nur dank vieler Spontanhelfer gewachsen. Diese dritte Kirchweih am Platz zwischen Lehrerhaus und Kirche ist inzwischen eine gut eingeführte Veranstaltung für Kinder. Das Kasperletheater aus Schwarzach, eine umfangreiche Tombola mit vielen tollen Preisen und ein fantastisches Kuchenbuffet zogen nicht nur Einheimische, sondern auch viele Gäste an. Dies ist zu zweit nicht mehr zu stemmen, deswegen würden die beiden Organisatorinnen die Veranstaltung laut Mitteilung für nächstes Jahr gerne an einen der Sulzfelder Vereine abgeben. Ebenso guten Zulauf hatte die zweite Führung von Melinda Hillion entlang ihres Kunstweges. Unterhaltsam und charmant erläuterte sie ihre Streetart-Motive quer durch Sulzfeld, begleitet von Wein und Gebäck im Bollerwagen von Veranstalterin Claudia Gattenlöhner. Die eingegangenen Spenden der begeisterten Besucher wollen die beiden Kulturschaffenden für das nächste Kunstprojekt in Sulzfeld verwenden.