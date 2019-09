Kirchturmuhr steht auf Kerm

Nachdem die Kirchturmuhr in Affld (Eichfeld) auf Kerm umgesprungen ist, herrscht ein kleiner Ausnahmezustand – zumindest für die Dorfjugend. Am Samstag noch beim ersten Affld-Cup auf dem Sportplatz unterwegs, traf man sich am Sonntagmorgen zum Weißwurstessen. Da die Würste nach einer gewissen Zeit alle aufgegessen waren, hätte man gerade noch mit ein paar Brezen Vorlieb nehmen können.

So zog am Nachmittag die Dorfjugend mit einem Bulldog Kramer K150 Baujahr 1939 und einem vollbeladenen Wagen mit der Jugend durchs Dorf zum vollbesetzten Festzelt am Sportgelände. Neugierig warteten die Gäste auf die Predigt. Mit "wer hat Kerm, mir ham Kerm" stürmte die gut aufgelegte Jugendschar das Zelt. Leon Göttemann und Cindy Rottendorf war es vorbehalten, die lustigen oder für den einen oder anderen vielleicht sogar peinlichen Geschehnisse des vergangenen Jahres vorzutragen. "Wenn ihr dabei seid (in der Predigt), tut nicht trauer, nachher ist man immer schlauer", begannen sie ihren Vortrag.

Von ausgebüchsten Pferden, die an einem Nachbarswimmingpool auftauchten, oder von einer mit einem Stein eingeschlagenen Fensterscheibe eines "roten Flitzers" auf der Stadelschwarzacher Kirchweih war da die Rede. Aufgestoßen ist den Jugendlichen auch, dass welche ihr eigenes Feuerwerk zu Silvester mitbrachten, obwohl es von der Feuerwehr gut organisiert ist. "In einer Dorfgemeinschaft macht man das nicht", richteten sie Worte an die Betreffenden.

Biergarten am Dorfplatz

Die Dorfjugend hat für den neu zu schaffenden Dorfplatz einen Vorschlag, nachdem es mit der Gestaltung anscheinend viele Meinungen und keine Einigung gibt. Da war von einem roten Platz wie in Moskau die Rede. Die Jugendlichen würden dort gerne einen Biergarten sehen. Dieser Vorschlag kam gut an, denn tosender Beifall begleitete diese Idee.

Ein Naturfreund pflanzte einen jungen Baum an einem Wegesrand, was ein Landwirt nicht gerne sah. Dieser löschte das junge Leben aus. Deshalb stellte der Naturfreund nun ein Kreuz an der Stelle mit einer entsprechenden Aufschrift über das junge ausgelöschte Leben auf.

Mit einem Hinweis auf den in zwei Wochen stattfindenden Kreisheimattag schloss die Predigt. Durstig vom Reden ging es an die Theke zu einem kräftigen Schluck Gerstensaft.