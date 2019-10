Sommerach vor 1 Stunde

Kirchplatzfest in Sommerach zugunsten der Kirchenrenovierung

Am letzten Sonntag im September luden der Pfarrgemeinderat und die Kirchenverwaltung der Pfarrei Sommerach zum Pfarrfest am Kirchplatz in Sommerach ein. Vorausgegangen ist, laut einer Pressemitteilung, um 10.30 Uhr ein gut besuchter Familiengottesdienst. Dieser wurde von den Schulkindern der Grundschule Sommerach und einer Musikgruppe gestaltet. Beim anschließenden Frühschoppen gab es Weißwürste und Bremser oder ein Gläschen Wein und natürlich alkoholfreie Getränke. Musikalisch umrahmt wurde das Fest durch die Musikkapelle Sommerach. Für Kinder gab es Spielangebote unter Betreuung der Oberministranten. Bei Kaffee und Kuchen ging das Fest bis circa 17 Uhr. Den Erlös aus den Kuchen und Weinspenden wurden für die Kirche und zur Tilgung der Renovierungskosten verwendet.