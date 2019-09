Albertshofen vor 1 Stunde

Kirchenvorstehertag: 40 Leute aus sieben Gemeinden

40 Kirchenvorsteher der Kirchengemeinden Albertshofen, Buchbrunn, Kleinlangheim, Mainstockheim, Neuses am Berg, Repperndorf und Schernau haben sich kürzlich getroffen und arbeiteten gemeinsam am landeskirchlichen Projekt „Profil und Konzentration“, das auf die abnehmenden Gemeindemitgliederzahlen reagieren will.