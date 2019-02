Kirchenverwalter geehrt  Erika Gerspitzer verabschiedet

Gleich drei Anlässe gab es am Sonntag in der Pfarrkirche St. Ludwig Marktbreit in der Sonntagsmesse Vergelt´s Gott zu sagen: Die scheidenden Mitglieder der Kirchenverwaltung wurden verabschiedet sowie die neuen vorgestellt und Gemeindereferentin Erika Gerspitzer übernimmt nach sechs Jahren neue Aufgaben, heißt es in einer Pressemitteilung.

Neu in der Kirchenverwaltung sind: Martin Adam (Kirchenpfleger), Willi Deschner (Rechnungsfertiger), Thomas Seitz (Schiftführer), Marie-Luise Zurhake, Monika Jacob, Klaus Lempert, Marion Frischholz und Klaus Grillmeier. Zukünftig werden sie die baulichen und finanziellen Interessen der Kirchenstiftung St. Ludwig Marktbreit mit den Filialen Obernbreit und Marktsteft vertreten.

Nach der Predigt des Hauptzelebranten, Pfarrer Gerhard Spöckl, überreichte Pfarrer Adam Possmayer den scheidenden Kirchenverwaltungsmitgliedern für ihren langjährigen Einsatz die Ehrennadel von Bischofs Franz an: Bernhard Brückner (42 Jahre, Renate Zinner (36), Elisabeth Zepter für (24/alle Kirchenverwaltung Obernbreit) und Wolfgang Weber (30) inder Kirchenverwaltung Marktbreit. Gertraud Stintzing wurde für 18 Jahre in der Kirchenverwaltung Obernbreit eine Dankurkunde des Bischofs überreicht. Hildegard Mark (Marktbreit), Ralph Bögelein und Marika Burggraf (beide Marktsteft) erhielten ein Dankschreiben der Pfarrei für ihre Mitarbeit in der zurückliegenden Amtszeit.

Besonders hob Pfarrer Possmayer in seiner Laudatio die ehrenamtlichen Arbeitseinsätze in und um der Kirche St. Maria Regina Obernbreit hervoragen wurden. 2017 wurde der erste Sanierungsabschnitt mit Arbeiten am Kirchendach und die Einrichtung einer Werktagskapelle abgeschlossen. Weitere Bauabschnitte sind nötig, um die 1970 errichtete Kirche zu sanieren. In Marktsteft konnte der Pfarrsaal unter der Kirche Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus saniert und drei Glocken angeschafft werden, die am 19. Juni 2016 in einem festlichen Gottesdienst eingeweiht wurden. Auch die Kirchenstiftung Marktbreit hat bei der Sanierung des Pfarrhauses viele ehrenamtliche Stunden abgeleistet und so für die Pfarrei einen Ort der Begegnung geschaffen.

Am Ende des Gottesdienstes wurde Gemeindereferentin Erika Gerspitzer verabschieden, die sich zukünftig mit ganzer Stelle in der Pfarreiengemeinschaft St. Hedwig im Kitzinger Land einbringen wird. Sie bedankte sich für Begegnungen in den verschiedensten Gruppierungen und vor allem für die ökumenische Verbundenheit zu den evangelischen Pfarrgemeinden. Seit der Einführung von Gerspitzer vor sechs Jahren, gemeinsam mit Pfarrer Possmayer, hat sich in der Einzelpfarrei Marktbreit mit den Filialen Obernbreit und Marktsteft, wie auch den dazugehörigen Ortschaften Gnodstadt, Martinsheim, Enheim, Segnitz und Michelfeld, einiges bewegt. Pfarrer Spöckl, dem während der Krankschreibung von Pfarrer Possmayer die Administration der Pfarrei hatte, vom Bischof übertragen wurde, bedankte sich ebenfalls bei Gerspitzer und versprach, dass sie auch in Zukunft punktuell Aufgaben in der Pfarrei St. Ludwig übernehmen werde.