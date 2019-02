Kirchenpfleger und Pfarrsekretärin verabschiedet

Nach 30 Jahren im Ehrenamt als Kirchenpfleger der Pfarrei St. Sebastian in Sulzfeld wurde Heribert Hörlin von Pfarrvikar Jürgen Thaumüller verabschiedet.

Heribert Hörlin wurde 1989 in die Kirchenverwaltung gewählt und war seitdem eine wichtige Konstante im Gefüge der Kirchengemeinde in Sulzfeld, aber auch einige Jahre Kirchenpfleger der Pfarreiengemeinschaft St. Hedwig im Kitzinger Land, informiert eine Pressemitteilung. In seine Zeit als „Finanzminister“ der Pfarrei fielen zahlreiche Großprojekte, z.B. die Renovierungs- und Sanierungsarbeiten an der Kirche, die Neugestaltung des Kirchplatzes und der Neu- und Ausbau des Kindergartens.

Er kümmerte sich aber auch um alles rund um die Kirche, war für viele ein Ansprechpartner und zeigte durch sein im christlichen Glauben begründetes Engagement auch seine Verbundenheit zur Kirche, wie Pfarrvikar Thaumüller in seiner Dankesrede betonte. Er überreichte Heribert Hörlin für seine“ eigentlich unbezahlbare“ Leistung einen Reisegutschein zum Abschied.

Gleichzeitig mit ihrem Mann wurde Rosi Hörlin als Pfarrsekretärin von Pfarrer Spöckl in den Ruhestand verabschiedet. Er bedankte sich bei ihr für die geleistete Arbeit, die sich nicht nur auf ihre Dienstzeit beschränkte, denn sie war auch außerhalb dieser Zeit immer für alle da, besonders aber für die Ministranten, die ihr als Zeichen des Dankes einen Blumenstrauß überreichten.