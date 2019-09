Münsterschwarzach vor 1 Stunde

Kirchenkabarett Cherubim stellt neues Programm vor

Unter dem Titel "An der Sch(m)erzgrenze" zeigt das Kirchenkabarett Cherubim am Freitag, 18. Oktober, um 20 Uhr die erste Vorstellung seines neuen Programms. Dem Benefizauftritt zugunsten der Abtei in der Aula das Egbert-Gymnasiums Münsterschwarzach (EGM) folgt am nächsten Tag, 19. Oktober, ebenfalls um 20 Uhr eine zweite Veranstaltung am gleichen Ort. Karten für das Premierenwochenende sind in der Buchhandlung Buch und Kunst im Klosterhof oder unter Tel.: (09324) 20213 erhältlich, heißt es in einer Pressemitteilung der Benediktinerabtei Münsterschwarzach.