Kirchenkabarett Cherubim in Münsterschwarzach

Unter dem Titel "An der Sch(m)erzgrenze" wird das Kirchenkabarett Cherubim am Freitag, 18. Oktober, um 20 Uhr, die erste Vorstellung seines neuen Programms geben. Dem Benefizauftritt zugunsten der Abtei in der Aula das Egbert-Gymnasiums Münsterschwarzach folgt am nächsten Tag, 19. Oktober, ebenfalls um 20 Uhr, eine zweite Veranstaltung am gleichen Ort. Mit "An der Sch(m)erzgrenze" wollen Jürgen Engel, Josef Rembeck, Peter Langer, Gabi Michelfeit, Michael Moser, Maria Schmid, Ingrid Schreiner und Lambert Zumbrägel, laut Pressemitteilung, Auswege aus der kirchlichen Misere suchen. Denn: "Katholisch sein tut nämlich mittlerweile richtig weh. Protestantismus ist nur eines von vielen ansteckenden Leiden. Und das ewige Warten, dass sich mal was tut, verschlimmert den Zustand nur noch mehr." Mit Gesang, Wortwitz und Komik erarbeite sich das Kabarett seine ganz eigene Therapie. Cherubim wurde 1987 von Mitarbeitern des Bischöflichen Jugendamtes der Diözese Würzburg gegründet. 1989 fand nach vielen internen der erste öffentliche Auftritt statt. Karten für das Premierenwochenende sind in der Buchhandlung "Buch und Kunst im Klosterhof" oder unter Tel.: (09324) 20213 erhältlich.