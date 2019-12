Kirchenburgmuseum: Ein einmaliger Blick in die Geschichte

Reinhard Hüßner – der Name steht für das Kirchenburgmuseum in Mönchsondheim. Wie die Saison gelaufen ist und was im kommenden Jahr ab dem 14. März ansteht, verrät der Museumsleiter in den Freitags-Fragen.

Reinhard Hüßner: Um die 12 000.

Hüßner: In unserer seit 1982 geführten Statistik zählen wir rund 638 000 Besucher, mit 1981 sicherlich über 650 000.

Hüßner: Die originale Erhaltung der Museumsgebäude vor Ort und die Einbindung in das Dorf Mönchsondheim mit seiner reichhaltigen Geschichte ist deutschlandweit einmalig. Auf dieser Grundlage können wir unseren Gästen fundierte und authentische Dauer- und Sonderausstellungen präsentieren, insbesondere zur Entwicklung der ländlichen Region Mainfranken.

Hüßner: Die Arbeiten zur Überleitung der Museumsträgerschaft vom Verein zum neu gegründeten Zweckverband nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Dazu kommen die Planungen für die Veranstaltungsangebote in der kommenden Saison. Schließlich wollen wir noch die Finanzierung für die Instandsetzung eines Museumsgebäudes mit einer Kostenschätzung von rund 750 000 Euro unter Dach und Fach bringen, damit die Arbeiten im Frühjahr beginnen können

Hüßner: ... die feierliche Eröffnung der Sonderausstellung "Wenn, Herr, einst die Posaune ruft" zum 50-jährigen Gründungsjubiläum des Posaunenchors Mönchsondheim.

Hüßner: Wir wollen die bewährten Aktivitäten und Feste beibehalten, aber auch Neues entwickeln. Außerdem müssen wir das Konzept für unser Kirchenburgfest auf den Prüfstand stellen, denn der Zuspruch hat in den vergangenen Jahren leider nachgelassen. Dazu kommt der Beginn der Bauarbeiten am künftigen museumspädagogischen Zentrum in Zusammenarbeit mit der Stadt Iphofen. Ob wir eine Sonderausstellung zum Ende des Zweiten Weltkrieges in der Hellmitzheimer Bucht zeigen können, ist noch nicht sicher. Ab Ostern zeigen wir die Wanderausstellung "Vom Untertan zum Staatsbürger – 200 Jahre bayerische Verfassung".

Hüßner: Am Samstag, 14. März, fällt um 10 Uhr der Startschuss.

Hüßner: An Ideen mangelt es uns nicht. Wir stellen ja bei Sonderausstellungen oft den direkten Bezug zu Mönchsondheim in den Fokus und da liegen die Themen gewissermaßen auf der Straße. Dabei wird immer größter Wert darauf gelegt, dass solche Ausstellungen nicht nur Bezug auf Mönchsondheim nehmen, sondern dass die gesamte Kitzinger Region mit vielen Beispielen aus den Gemeinden mit einbezogen wird.

Hüßner: Nach den offiziellen Bestimmungen darf ich noch fünf Jahre tätig sein.

Hüßner: Das Henneberg-Museum im Deutschordensschloss in Münnerstadt vor drei Wochen. Neu und gut gestaltete Ausstellungsräume haben mir mancherlei Anregungen gegeben. Insbesondere der direkte Bezug zur dortigen Stadtentwicklung ist ja vom Konzept her vergleichbar mit unserem Schwerpunkt auf das Dorf Mönchsondheim.