Wiesentheid vor 46 Minuten

Kirche beschmiert

In der Zeit von Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr, ereignete sich in der Balthasar-Neumann-Straße in Wiesentheid an der St. Mauritiuskirche eine Sachbeschädigung. Unbekannte Täter beschmierten mit weißer und gelber Kreide die Ostfassade der Kirche. Hierbei entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 1000 Euro.