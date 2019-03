Kinoabend an der MRS

Am Donnerstag fand wieder der Kinoabend an der Volkacher Mädchenrealschule für die Schülerinnen und deren Freundinnen statt. Die Klassenzimmer des ersten Stocks im Haus St. Elisabeth öffneten ihre Türen und wurden mit Hilfe der Beamer und Whiteboards zu Kinosälen umgewandelt, teilt die Schule mit. Die Besucher hatten die Auswahl zwischen den Filmen „Wunder“, „Nerve“ und „Midnight Sun“, welche in verschiedenen Klassenzimmern zur selben Zeit liefen. Selbstverständlich durften bei einem gelungenen Kinoabend Knabbereien nicht fehlen. Einige Schülerinnen erklärten sich bereit Chips, Popcorn, Gummibärchen und Softgetränke zu verkaufen. Außerdem bot das Fair Trade Team zum ersten Mal auch einige Produkte am Kinoabend an, darunter die beliebte Fair Trade Schokolade in drei verschiedenen Sorten.