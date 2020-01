Hoheim vor 1 Stunde

Kindern ein Lächeln schenken

Unter dem Motto „Zeit für uns – Adventsleuchten am Entenbrunnen“ luden die Vereine in Hoheim zur Begegnung im Advent ein. Dem Organisationsteam war es laut einer Pressemitteilung wichtig, dass Gemeinschaft erfahrbar wird und sind stolz, dass dieses Angebot so gut angenommen wurde. Die Vereine freuen sind, dass sie einen Erlös von 400 Euro an Pfarrer Gerhard Spöckl für die Initiative „Kindern ein Lächeln schenken“ überreichen können.