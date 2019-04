Kindermusical im CVJM-Haus

"Zachäus" lautet der Titel des Kindermusicals, das 27 Kinder während der Kindermusikfreizeit der evangelischen Jugend Markt Einersheim/Castell knapp eine Woche lang gemeinsam mit ihren sechs Betreuern einstudiert haben.

Mit modernen Liedern und Texte wird in dem Musical das Leben von Zachäus, einem Zöllner, dargestellt, der den Leuten den letzten Cent aus den Taschen zog. Als Jesus in die Stadt kam, führte er Zachäus durch eine wundersame Umkehr zurück zu Gott. Zur Aufführung kommt "Zachäus" am Gründonnerstag, 18. April, um 16 Uhr im CVJM-Haus in Haag.