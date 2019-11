Kitzingen vor 1 Stunde

Kindermitbringtag am Landratsamt

Mit einer Beteiligung von über 30 Kindern startete der Kindermitbringtag am Buß-und Bettag am Landratsamt. Seit vielen Jahren organisiert die Gleichstellungsstelle, aktuell mit Gleichstellungsbeauftragte Yvonne Bilz, diesen Tag, um berufstätigen Eltern die Betreuung zu erleichtern. Schließlich haben am Buß-und Bettag die Schüler frei, die Eltern müssen arbeiten. Landrätin Tamara Bischof begrüßte die Buben und Mädchen am frühen Morgen, bevor es für die Gruppe mit ihren Betreuern zum Bayerischen Roten Kreuz ging. Dort stand ein abwechslungsreicher Tag mit Erste-Hilfe-Kurs, Wundenschminken und Treffen der Rettungshunde-Staffel auf dem Programm, heißt es am Ende der Mitteilung.