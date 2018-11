Kindermitbringtag am Landratsamt.

Schulkinder freuen sich, denn an Buß- und Bettag ist traditionell unterrichtsfrei. Auch manche Kindergärten haben geschlossen. Nicht wenige Eltern stehen dadurch vor einem Betreuungsproblem. Seit vielen Jahren hat sich deshalb bei zahlreichen Firmen und Behörden eingebürgert, einen Kindermitbringtag zur organisieren. Auch das Landratsamt bietet dies über die Gleichstellungsstelle seit Langem mit großem Erfolg an, so die Mitteilung aus dem Landratsamt. Fast 30 Kinder machten in diesem Jahr mit und freuten sich über das abwechslungsreiche Programm. Los ging es am Morgen mit Kennenlernen sowie Begrüßung durch Landrätin Tamara Bischof, anschließend machten die Kinder und Jugendlichen das Kompostwerk Klosterforst unsicher. Nach einer kleinen Wanderung nach Großlangheim in die Kleintierzuchtanlage, verbrachte die Gruppe den Nachmittag auf der Reitanlage Pfriem.