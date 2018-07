Kitzingen vor 1 Stunde

Kinderkonzert zur Querflöte am Armin-Knab-Gymnasium

Lilli Hofmann (10. Klasse), Jana Stiller und Theresa Lilly (beide 8. Klasse) gestalteten das achte Kinderkonzert am Armin-Knab-Gymnasium zur Querflöte. Dabei gaben sie im voll besetzten Studio ihr Können zum Besten und erklärten den Kindergarten- und Grundschulkindern den Aufbau und die Funktionsweise ihres Instruments, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule. So lernten die Zuhörer beispielsweise, warum die Querflöte trotz metallischem Material zu den Holzblasinstrumenten zählt. Etliche Kinder durften sich unter anderem im Spielen auf Glasflaschen ausprobieren und konnten dadurch nachfühlen, dass es nicht so einfach ist, einen sauberen Ton auf einer Querflöte zu erzeugen. Die drei Querflötenvirtuosinnen bekommen seit dem Grundschulalter Unterricht an der Musikschule Kitzingen. Auf dem musikalischen Programm standen neben Variationen von Hänsel und Gretel auch ein Percussion-Blues, ein Stück von Vivaldi und eine aktuelle Popnummer.