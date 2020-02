Kitzingen vor 1 Stunde

Kinderkirche in St. Johannes

In der Pfarrkirche St. Johannes in Kitzingen findet am Sonntag, 16. Februar, eine Kinderkirche statt. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr im Hauptgottesdienst, nach einer kurzen Begrüßung geht es in das Dekanatszentrum. Das Thema lautet „Freut euch mit den Fröhlichen“ und steht laut Pressemitteilung ganz im Zeichen des Faschings. Deshalb freut sich das Vorbereitungsteam über viele verkleidete Kinder und Eltern. Eingeladen sind alle Jungen und Mädchen bis zehn Jahre mit ihren Eltern oder Großeltern.