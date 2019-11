Dettelbach vor 1 Stunde

Kinderkino in der Kirche

Das Kindergottesdienst-Team der evangelischen Kirchengemeinde Dettelbach lädt Mädchen und Jungen im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren am Freitag, 22. November, zum "Kino in der Kirche" ein. Laut Pressemitteilung wird der Film "Paddington" gezeigt. Beginn ist um 18 Uhr in der Dreieinigkeitskirche, der Eintritt ist frei.