Markt Einersheim vor 23 Minuten

Kinderhaus Markt Einersheim feierte den Weltkindertag

Das Haus für Kinder zum Guten Hirten in Markt Einersheim versammelte sich am Weltkindertag am Marktplatz, um gemeinsam auf die Kinderechte hinzuweisen, heißt es in einer Pressemitteilung. Jedes Kind hat das Recht auf eine gute Betreuung und auf eine gute Kita-Zeit. So lautet auch das diesjährige Motto der evangelischen Kitas in Deutschland zum Weltkindertag. Die anwesenden Kinder sangen und tanzten zu verschiedenen Liedern, in denen es um die Rechte der Kinder ging. Sie besangen die Wünsche für eine gute Kitazeit und hefteten dazu Herbstblätter mit Wunsch an einen Wunschbaum. Auch die Schulkinder der ersten Klassen brachten sich mit einem Lied ein, bevor es zum spannenden Höhepunkt kam. Zum Lied 99 Luftballons stiegen unzählige Luftballons, denen die Kinder noch lange hinterher sahen.