Possenheim vor 23 Stunden

Kindergottesdienst in Possenheim

Am Sonntag Kantate gab's in Possenheim einen Freiluft-Kindergottesdienst mit Vaterunser-Schatzsuche. Im Gemeindehaus begonnen mit einem gemeinsamen Vaterunser, suchten die Kinder anschließend nach im Dorf versteckten Hinweisen, alle mit Bezug zum wichtigsten und bekanntesten Gebet,so die Mitteilung. Der Schatz wurde schließlich auf der Kanzel in der Dorfkirche gefunden, Vaterunser-Lesezeichen, Ausmalbilder und Taschentücher. Dort wurde auch das Gebet zum Abschluss nochmal gesprochen.