Wiesentheid vor 58 Minuten

Kindergolfabzeichen in Bronze für Nachwuchs aus Wiesentheid

Nach Abschluss einer erfolgreichen Trainingssaison auf dem Golfplatz wurden 18 Schüler des Gymnasiums Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid mit einer Urkunde ausgezeichnet. Christian Zethmeier vom Golfclub Steigerwald in Geiselwind e.V. überreichte den begeisterten Junggolfern das Kindergolfabzeichen in Bronze des Deutschen Golf Verbandes (DGV). Im zu Ende gehenden Schuljahr hatten die Jugendlichen aus der sechsten Jahrgangsstufe im Rahmen ihres Sportunterrichts am Projekt "Abschlag Schule" des DGV teilgenommen. In 20 Trainingseinheiten hatten die Schüler die verschiedenen Schlagtechniken des kurzen und langen Spieles erlernt. Zudem hatten sie ihre Fitness verbessert und erste Einblicke in die Regeln und die erforderliche Etikette auf dem Golfplatz erhalten. Ihre neuen Fähigkeiten konnten sie schließlich auf dem 6-Loch-Kurzplatz unter Beweis stellen. Als verdienten Lohn bekamen sie dann im Beisein ihres Trainers Tarek Khattab und des Betreuungslehrers Harald Godron einen Anstecker aus Bronze, eine Urkunde und ihren persönlichen Kindergolfausweis.