Volkach vor 1 Stunde

Kindergartenkinder vergnügen sich auf ihrem Weihnachtsmarkt

Endlich war es soweit: Im städtischen Kindergarten im Kastanienhof wurde der Weihnachtsmarkt eröffnet. Fast alle Kinder waren mit ihren Eltern da, heißt es in einer Mitteilung der Schule. Zur Einstimmung trafen sich Eltern und Kinder und sangen gemeinsam einige Weihnachtslieder. In Vorbereitung des Weihnachtsmarktes wurden von den Kindern und ihren Erzieherinnen in den Gruppen viele Dinge gebastelt, die an diesem Tag dann von den "Schlaumäusen" an die Eltern verkauft wurden. Das hat den Kindern sehr viel Spaß gemacht. Bei Kinderpunsch und Kuchen, der von den Eltern gebacken wurde, hatten die Eltern dann die Gelegenheit ins Gespräch zu kommen.