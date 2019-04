Kindergartengebühren werden teurer

Mit der künftigen Mittagsbetreuung im Seinsheimer Kindergarten beschäftigte sich der Gemeinderat. Sie wird es weiter geben, allerdings werden die Beiträge dafür ab September angehoben. Eine Staffelung nach Stunden wird es künftig nicht mehr geben. Zwölf Stunden wöchentlich beträgt die neue Buchungszeit. Die kostet statt bisher 54 Euro dann 62 Euro, inklusive Ferien 72 Euro. Diese Regelung soll zunächst für ein Jahr gelten. Dies beschloss der Gemeinderat mehrheitlich.

Angehoben werde ebenso die Beiträge für die Kinderkrippe. Hier sind Buchungszeiten von vier bis zehn Stunden möglich. Bis vier Stunden lag der Beitrag bisher bei 80 Euro. Jede weitere Stunde kostete zehn Euro mehr. Die Buchungszeit bis zehn Stunden kostete demnach 140 Euro. Ab September kostet alles 20 Euro mehr. Die niedrigste Stufe bis vier Stunden also 100 Euro, bis zehn Stunden dann 160 Euro.

Falls alle Krippenplätze belegt sind und Platzbedarf besteht, auch das beschloss der Gemeinderat einstimmig, können Krippenkinder, die dafür die Voraussetzungen erfüllen und die Eltern damit einverstanden sind, früher in den Regelkindergarten kommen. "Wir wägen genau ab", betonte Kindergartenleiterin Simone Zeller.

Die Gebühren für den Regelkindergarten steigen um je 25 Euro. Statt bisher 45 Euro bis vier Stunden steigt der Betrag ab September auf 70 Euro, bis zehn Stunden kosten dann 100 Euro statt bisher 75 Euro.

Der Gemeinderat stimmte dem Entwurf der sechsten Änderung des Flächennutzungsplans und dem Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans "Photovoltaik Winkelhof Nordwest" zu. Zuvor traf das Gremium die Abwägungsbeschlüsse zu den eingegangenen Stellungnahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange.

Den Namen "Am Feuerstein" möchte ein Bürger in die Weinbergsrolle eingetragen haben. Diesen Namen hatte es früher in der Nähe des betroffenen Geländes tatsächlich gegeben. Der Gemeinderat hatte nichts dagegen, die Entscheidung liegt bei der Regierung von Unterfranken.

Wie im vergangenen Jahr erhält das Tierheim in Kitzingen einen Zuschuss von 70 Cent je Einwohner. Unter Verschiedenes gab Bürgermeister Heinz Dorsch bekannt, dass ein Bürger gegen einen erlassenen Bescheid mit der Androhung von Zwangsgeld geklagt hatte, die Klage dann aber bei der Verhandlung zurückgezogen hatte.