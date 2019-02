Kindergartenerweiterung teurer als geplant

15 Prozent teurer als veranschlagt wurde die abgeschlossene Erweiterung des Kindergartens "Sonnenschein" in der Kitzinger Siedlung um 25 Kindergartenplätze. Statt 1,27 Millionen Euro muss die Stadt am Ende 1,46 Millionen Euro dafür zahlen. Den Mehraufwand begründete die Verwaltung unter anderem damit, dass Altlasten in Form von Müll im Baugrund gefunden wurden, die entsorgt werden mussten. Weitere Kosten entstanden durch höhere Anforderungen an die Statik und eine Schlechtwetterperiode in der Bauzeit. Außerdem sorgte die hohe Auslastung der Baufirmen für steigende Preise.

Kita-Bus für Flüchtlingskinder

Der Finanzausschuss der Stadt Kitzingen stimmte der Kostenmehrung zu und genehmigte den Aufschlagvon rund 87 000 Euro einstimmig. Auf unbestimmte Zeit verlängerte der Finanzausschuss dem Kita-Bus-Betrieb für die Beförderung von Asylbewerber-Kindern aus den Gemeinschaftsunterkünften in die Kindertagesstätten der Stadt Kitzingen zu.

Der Ausschuss war mit 10:3 für diese Regelung. Alternativ wäre auch eine befristete Regelung für ein Jahr infrage gekommen oder die finanzielle Beteiligung der Eltern in Höhe von 20 Euro fürs erste und weitere zehn Euro für jedes weitere Kind im Monat. Der Kita-Bus fährt seit März 2016 und was bislang bis März 2019 befristet. Nach Auskunft der Stadtverwaltung sei er nötig, weil die Wege für die Kinder zu weit seien.