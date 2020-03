Kitzingen vor 40 Minuten

Kindergartenaktion: Gemeinsam gegen die Langeweile

In Zeiten von Corona ist alles etwas anders. Deshalb wurden vorsorglich alle Kindergärten geschlossen, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Das Team aus dem Kindergarten Schreibersgasse in Kitzingen hat sich hier laut Pressemitteilung etwas Besonderes überlegt, um die Zeit daheim für die Kinder etwas zu verkürzen: Jedes Kindergartenkind hat einen Brief erhalten, in dem es seine Zeit zuhause beschreiben kann. Die ersten Antwortbriefe kamen auch schon wieder zurück, inklusive gemalter Bilder, Basteleien und Fotos. Sobald der Kindergarten die Türen wieder öffnet, können die ausgestellten Kunstwerke bewundert werden.