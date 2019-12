Kitzingen vor 1 Stunde

Kindergarten spendet für Familien im Notwohngebiet

Der Kindergarten Friedenskirche spendet in diesem Jahr die Einnahmen des St. Martinsumzuges an das "Café Wegweiser" in Kitzingen. Bei der Laternenwanderung nach Sickershausen wurden selbstgebackene Ulmer, Kartoffelsuppe, Bratwurst mit Brötchen, Glühwein und Punsch verkauft. Das Kindergartenteam freute sich über zahlreiche Besucher und konnte so 200 Euro erwirtschaften, heißt es in einer Pressemitteilung. Schnell hat sich das Kindergartenteam entschlossen, die Einnahmen dem Café Wegweiser zu spenden – von der Siedlung für die Siedlung. Andrea Schmidt besuchte den Kindergarten Friedenskirche und hat den Spendenscheck von der Kindergartenleitung Kathrin Stamm entgegengenommen. Die Spende kommt Familien zugute, die im Notwohngebiet wohnen.