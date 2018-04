Kindergarten soll sich für Modellversuch bewerben

Der Kindergarten Martinsheim soll sich für die Teilnahme am Modellversuch „Medienkompetenz in der Frühpädagogik stärken“ bewerben, entschied der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montagabend. Zwar gab es in der alten Schule in Martinsheim auch kritische Stimmen, doch war die Mehrheit der Meinung dass ein derartiges Engagement gut für den Kindergarten und dessen Zukunft sei. Die Bewerbungsfrist endet Ende April, anschließend werden 100 Kindertageseinrichtungen aus Bayern für die Teilnahme ausgewählt. Der Versuch dauert von September 2018 bis Dezember 2020.

Bürgermeister Rainer Ott informierte, dass voraussichtlich am 16. April die Erneuerung der Ortsverbindungsstraße zwischen Enheim und Gnodstadt beginnt. Die Straße wird abgefräst und erhält einen neuen Belag. Während der Arbeiten ist die Straße komplett gesperrt.

Für die Grundschule in Martinsheim will die Gemeinde versuchen, einen Zuschuss aus dem Kommunalinvestitionsprogramm Schulinfrastruktur zu erhalten. Dieses umfasst im Regierungsbezirk Unterfranken 44,4 Millionen Euro und Projektkosten können mit bis zu 90 Prozent bezuschusst werden. Unter anderem sind die Sanierung des Daches und der Heizung in der Schule nötig.

Einen Überschuss von 2914 Euro ergab die Abrechnung des Generationenbusses für die Gemeinde. Dieser wird als Zuschuss an den Generationenbusverein überwiesen. Gemeinsam mit der Gemeinde Seinsheim wird der Bus seit November 2013 zur Verbesserung der öffentlichen Personennahverkehrsanbindung unterstützt. Die Einnahmen stammen aus dem Fahrtgeld und einem Zuschuss des Landkreises, der das Projekt mit 60 Cent pro gefahrenem Kilometer fördert.

Der Gemeinderat stimmte der Bauvoranfrage zu, in der Langgasse 15 in Martinsheim einen ehemaligen Schweinestall in einen Pferdestall umzubauen. Geplant ist eine private Tierhaltung von maximal vier Pferden. Weiter sollen der Maschendrahtzaun ersetzt und eine Koppelfläche angelegt sowie das Wohnhaus renoviert werden.

Der Bauantrag von Reinhard und Karola Trump aus Gnötzheim wurde genehmigt. Diese wollen einen Anbau an ihrem Wohnhaus abreißen und statt dessen einen Wintergarten errichten.

In Martinsheim soll die Straße die von der Kreuzung Langgasse und Schulstraße nach Nordwesten führt auf den Namen „Unterm Hertzen“ gewidmet werden.

Für das Tierheim in Kitzingen wurde für dieses Jahr ein Zuschuss von 70 Cent pro Einwohner beschlossen.

Auch in diesem Jahr gibt es mit dem Ferienpass der Verwaltungsgemeinschaft Marktbreit freien Eintritt im Schwimmbad in Gnötzheim während der Ferien.