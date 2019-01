Kindergarten platzt aus allen Nähten

Das Interesse der Räte in der Sitzung des Gemeinderates Sommerach galt zunächst Susanne Ströhlein, die aktuelle Zahlen im Zusammenhang mit der örtlichen Kindertagesstätte (KiTa) auf dem Tisch legte. Der Wunsch der Vorsitzenden des Trägervereins St. Valentin war nicht zu überhören: "Wir platzen aus allen Nähten, der Bedarf in Sommerach steigt ständig", so Ströhlein, die von derzeit 90 Kindern in der KiTa berichtete. Eine Zahl, die sich ab August 2019 um 14 Jungen und Mädchen erhöhen wird. Und so liegt es auf der Hand, dass man die Erweiterung des Kindergartens möglichst schnell in die Hand nehmen muss. Besonders dringend sind Plätze für Regel- und Schulkinder, teilte die Vorsitzende mit.

In Punkto Finanzierung hat die Gemeinde Sommerach längst reagiert und laut Bürgermeister Henke die für die Investition notwendigen Mittel im Haushalt 2019 berücksichtigt. Ströhlein informierte in ihrem Tätigkeitsbericht ferner über personelle Veränderungen, über Anschaffungen von Spielgeräten und Fahrzeugen, über Aktionen, Feste und Veranstaltungen und nicht zuletzt auch über die Beitragserhöhung seit Januar dieses Jahres. Positiv erwähnt wurde auch der engagierte Elternbeirat, der zahlreiche Elternaktionen organisiert. Als eine von mehreren Vorzügen des Sommeracher KiTa nannte die Vorsitzende neben dem extrem günstigen Beitragsangebot im "Kleinkindbereich" auch die geringe Anzahl (15) an Schließtagen. Auf der Wunschliste von Ströhlein stand neben der Erweiterung des Kindergartens noch ein Turn- bzw. Mehrzweckraum zum Austoben oder ein Aufenthaltsraum für das Personal.

Im weiteren Sitzungsverlauf stimmten die Räte dem Antrag auf Einleitung einer "einfachen Dorferneuerung" beim Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) zu. Wie Bürgermeister Henke erläuterte, wurde 2018 das Dorferneuerungsprogramm erweitert und die Förderung von Kleinstunternehmen der Grundversorgung für vitale Dörfer in das Programm aufgenommen. Das neue Förderprogramm dient als Ergänzung zu der seit 2001 bestehenden Städtebauförderung durch die Regierung von Unterfranken. In der Städtebauförderung, so Henke, ist die Förderung von Kleinstunternehmen nicht möglich. Voraussetzung für die Einleitung einer einfachen Dorferneuerung ist lediglich ein Antrag der Gemeinde.