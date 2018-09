Kindergarten, Schule, Halle

Kindergarten, Schule, Mehrzweckhalle: Es ist ein großes Paket, das da in Marktsteft der Erweiterung und Sanierung harrt. In seiner Sitzung am Montagabend kam der Stadtrat dabei einen Schritt weiter und legte sich nach längerer Diskussion auf eine Planungsvariante für Kindergarten und Schule zumindest vorläufig fest. Nun ist es an der Regierung von Unterfranken, die Pläne zu prüfen, das Raumprogramm zu bestätigen und Zuschüsse in Aussicht zu stellen.

„Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen.“ Auch wenn einige Marktstefter Stadträte mit diesem, unter anderem Karl Valentin zugeschriebenen Spruch hadern: Wie sich die Geburtenrate für die Stadt in den kommenden Jahren entwickeln wird, ist tatsächlich kaum vorherzusagen. Klar ist allerdings: Trotz etlicher Erweiterungen in den vergangenen Jahren besteht für den Kindergarten dringender Handlungsbedarf, muss die Containerlösung aufgelöst werden, sprechen die Anmeldungen eine eindeutige Sprache: Der Kindergarten muss erweitert werden.

Planungsvarianten

Gleichzeitig besteht an der daneben liegenden Schule, so sie denn in Marktsteft bleiben soll und nicht nach Marktbreit verlegt werden wird, Sanierungsbedarf. Martin Dold vom Büro Dold + Versbach aus Würzburg stellte am Montagabend Planungsvarianten für Kindergarten und Schule vor und warf dabei auch einen Blick auf die Mehrzweckhalle, die vor allem wegen Heizung und Trinkwassertechnik eng mit den beiden anderen Einrichtungen verknüpft ist. Vor allem im Trinkwasserbereich bestehe akuter Handlungsbedarf, so Dold. Aber auch die Heiztechnik sei veraltet und überdimensioniert und sollte getrennt für jede der Einrichtungen erneuert werden.

700 000 Euro, so die Schätzung der Architekten, wird eine Erweiterung des Kindergartens in das Erdgeschoss des Schulgebäudes kosten. Eine andere Lösung ist in diesem Bereich nicht möglich. Eine Aufstockung des Schulhauses oder ein Anbau für die geforderten vier Klassenzimmer der Schule würde sicher ein VGV-Verfahren nach sich ziehen, das bei einer bestimmten Höhe des Architektenhonorars zwingend erforderlich ist. Dazu müssten Architekturbüros zu Vorstellung im Rat geladen oder aber ein Architektenwettbewerb durchgeführt werden, was die Ausführung um etwa ein Jahr verzögern würde.

Teurer Neubau

Umgehen könnte die Stadt das VGV-Verfahren eventuell durch einen zweigeschossigen Schulneubau südlich des jetzigen Standorts, denn dann könnten die Vorhaben getrennt werden. Ein Neubau würde allerdings mit geschätzten 2,4 Millionen Euro 600 000 Euro teurer als ein Anbau kommen.

Am Ende einigten sich die Räte darauf, einen zweigeschossigen Schulneubau „zu favorisieren“. Die Verwaltung soll in einem Gespräch mit der Regierung die weitere Vorgehensweise klären. Auch für die Mehrzweckhalle könnte sich eine schnelle Lösung anbahnen, denn die Stadt versucht in ein neues Förderprogramm zu kommen, das Sanierungen mit 45 Prozent bezuschusst. Und auch die Feuerwehr im Anbau an die Halle kann aufatmen: Die kaputten Rolltore werden für knapp 15 000 Euro erneuert.