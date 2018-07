Kindergarten: Öffnungszeiten bleiben unverändert

Bei den Öffnungszeiten in Kindergarten und Kinderkrippe von Großlangheim gibt es keine Änderungen. Auch im Zeitraum 2018/19 ist der Kindergarten von 7.30 bis 15.15 Uhr und die Krippe von 7.30 bis 14.15 Uhr geöffnet. Kindergartenleiterin Karin Straßberger ging in der Sitzung des Marktgemeinderates am Dienstagabend auch auf die Elternbefragung ein, bei der es um die Kinder ging, die ab September den Kindergarten besuchen oder in die Krippe aufgenommen werden. Bei der Befragung habe sich herausgestellt, dass nur drei Familien eine längere Zeit als 15.15 Uhr im Kindergarten wollten. Was aber nicht machbar sei, da aufgrund der staatlich vorgegebenen Arbeitszeiten dann mehr Arbeit geleistet werden müsste.

Da der Großlangheimer Kindergarten Betriebserlaubnis bis September 2019 hat, „wäre es gut, wenn der Umbau im Josefsstift flott über die Bühne gehen würde“. Die Kindergartenleiterin gab bekannt, dass für die Saison 2018/19 die Plätze ausreichen, da von 50 Kindergartenplätzen 48 belegt sind und in der Krippe von 24 Plätzen 22 gebucht sind. Die Öffnungszeiten wurden vom Rat einstimmig akzeptiert.

Weitere Themen im Rat waren:

Das Ingenieurbüro Auktor hat die Kanal-TV-Inspektion mit vorauslaufender Kanalreinigung für das Gebiet drei, zu dem auch das Neubaugebiet gehört, ausgeschrieben, wozu vier Firmen ein Angebot abgaben. Das günstigste Angebot mit 15 690 Euro gab die Firma Barthel Umweltdienst GmbH aus Maßbach ab, das einstimmig akzeptiert wurde. Bürgermeister Karl Höchner informierte dazu, dass der Bericht zum Gebiet zwei noch aussteht und der Bereich eins noch dran kommt. Peter Sterk machte darauf aufmerksam, dass das Gebiet drei teilweise schon gespült wurde. Nach Aussage des Bürgermeisters sei aber noch keine TV-Befahrung durchgeführt worden.

Einstimmig beschlossen wurde die Reinigung schwer zugänglicher Fenster in der Schule durch die Fachfirma Amthor (Schweinfurt) zum Preis von 408 Euro. Die Arbeiten werden in den Ferien durchgeführt. Mit herzlichen Worten dankte der Bürgermeister allen Leuten, die sich für die Ferienpassaktion engagieren und bei der Soldatenkameradschaft für die Spende von 300 Euro für die Bepflanzung des Kriegerdenkmals. Eine „erfreuliche Nachricht“ gab es zum Abriss des Anwesens Hofmockel in der Kirchgasse, der 37 200 Euro kostet. Das Amt für ländliche Entwicklung gibt einen Zuschuss von 50 Prozent, teilte der Bürgermeister mit.