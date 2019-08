Kitzingen vor 1 Stunde

Kinderfreizeit zum Motto "Hollywood" in Leinach

52 Kinder und 13 Mitarbeiter der evangelischen Jugend Kitzingen verbrachten die zweite Ferienwoche im Jugendhaus Leinach. Gemeinsam erlebten sie Workshops, Olympiaden, Quiz und viele Aktionen rund um das Thema „Hollywood“. Highlights waren die Oscar Night - eine Disco mit Dresscode - und der bunte Abend, bei dem jedes Kind Teil einer kleinen Aufführung war. Auch die gemeinsamen Gespräche über „Mut tut gut“ und der Gottesdienst am Ende der Woche stärkte die Gemeinschaft. Am Ende fuhr der VIP-Shuttle die „Stars“ vom roten Teppich wieder zurück in ihre Heimat.