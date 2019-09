Kinderchor aus Dettelbach und Region für Abba-Show gesucht

Einmal im Rampenlicht stehen. Einmal vor großem Publikum singen. Dies ist bei „Abba – The Tribute Concert“ für einen Kinderchor oder eine musikbegeisterte Klasse möglich, heißt es in einer Pressemitteilung.

Anlehnend an die Tradition von Abba, Kinder weltweit dazu zu ermutigen, mit ihnen auf der Bühne "I Have A Dream" zu singen, sucht die Produktionsfirma "Reset Production" einen Kinderchor oder eine Klasse aus oder im Umfeld von Dettelbach. Diese Gruppe darf am Abend des 29. Januar 2020 die Show "Abba - The Tribute Concert" in der Maintalhalle in Dettelbach mit ihren Stimmen unterstützen.

In schrill bunten Kostümen im Stil von Abba, sei es von den Eltern selbst geschneidert oder aus dem heimischen Kleiderschrank, werden die Kinder diesen Abend zu einem unvergesslichen Ereignis machen, wirbt die Produktionsfirma. Die Texte und Noten zu "I Have a Dream" erhalten die Mädchen und Buben zum Einstudieren im Vorfeld. Am Abend des Auftrittes wird das Lied vor der Show noch einmal mit den Künstlern geprobt.

Die Kinder sollen zwischen 6 und 14 Jahre alt sein und keine Angst vor großen Bühnen und Publikum haben. Bewerbungen sind per E-Mail an: mirjam.berthel@ resetproduction.de zu schicken. Nötig sind Bilder und Informationen zum Chor. Und, falls vorhanden, ein Link zu Videos von früheren Auftritten. Einzelbewerbungen werden nicht berücksichtigt. Bis Ende September wird entschieden, für welchen Chor der Traum von einem Live-Auftritt vor großem Publikum wahr wird.