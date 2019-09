Kinderchor Young Voices gegründet

Der Gesangverein und die evangelische Kirchengemeinde Kleinlangheim haben sich für die Gründung eines Kinderchor eingesetzt. Zur ersten Schnupperstunde von „Young Voices“ kamen zwölf Kinder zwischen sechs und zehn Jahren, wie es in einem Schreiben an die Presse heißt.

Die Leitung für den Kinderchor hat Katrin Stenger (bekannt durch den Wiesenbronner Dreiklang) übernommen. Unterstützt wird sie dabei von Julia Eichner (Sängerin beim Gospelchor „The Kissingers“) aus Kleinlangheim. Stenger ist es ein Anliegen, dass die Kinder vor allem Spaß und Freude am Singen haben.

Die nächste Chorprobe ist am Montag, 30. September, um 17 Uhr im Fritz-Grosch-Raum in der Kirchenburg Kleinlangheim. Die weiteren Proben finden vorerst immer montags um 17 Uhr statt. Im ersten Jahr ist die Teilnahme am Kinderchor kostenfrei. Kinder, nicht nur aus Kleinlangheim, sondern auch aus den Nachbargemeinden sind willkommen.