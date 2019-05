Kinderchor: Seit fünf Jahren Spaß beim Singen

Mit einem Rückblick auf seine schönsten Lieder feierte der Kinderchor des Musik- und Gesangvereins Wiesentheid sein fünfjähriges Bestehen bei einem Jubiläumskonzert. Angefangen hat alles mit der Idee von Petra Hergeth, der Leiterin des Kinderchores: Sie sang als kleines Mädchen selbst im Kinderchor und wollte dieses tolle Gemeinschaftgefühl auch ihre kleine Tochter erleben lassen. Auf der Suche nach einem organisatorischen Dachverein wandte sie sich an Wolfgang Lurati, den Vorsitzenden des MGV und wurde dort mit offenen Armen empfangen.

Offen für alle begannen die ersten Proben im März 2014 und im darauffolgenden Frühjahr erfolgte bereits der erste Auftritt. Inzwischen singen etwa 25 Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren im Chor. Das Repertoire umfasst pfiffige Lieder, gerne in anderen Sprachen. "Spaß muss es den Kindern machen!", so Petra Hergeth. Ganz auswendig kennen schon die Kleinsten die Texte. "Das schult das Gedächtnis und fördert die Konzentration", sagt sie. Außerdem entspanne das Singen den Körper, man lerne mit seiner Stimme umzugehen. Die Kinder müssten aufeinander hören, was wiederum die Gemeinschaft fördere.

Unvergesslicher Kinderchortag auf der Gartenschau

Und natürlich stärkt es das Selbstbewusstsein ungemein, wenn die Kinder vor Publikum auf der Bühne stehen. Ein eindrucksvolles Erlebnis hatten die Kinder erst vor kurzem, als sie mit 400 Kindern und Jugendlichen aus dem Bistum Würzburg beim Diözesanen Kinder- und Jugendchortag in Kitzingen in der Messe mitsingen durften. Auch die Teilnahme am Kinderchortag während der Landesgartenschau in Würzburg wird ihnen immer unvergesslich bleiben.

Vortrefflich funktioniert die Zusammenarbeit mit dem Orchester. Gemeinsam wurde ein Medley mit Liedern von Rolf Zuckowski aufgeführt, die Kinder lieferten verkleidet den Eyecatcher für das Orchesterstück "Persischen Markt" und beim Familienkonzert an Christi Himmelfahrt am 30. Mai wird es wieder ein gemeinsames Stück geben. Auf dem Platz hinter dem Rathaus oder bei schlechtem Wetter in der Pfarrkirche wird sich der MGV ab 15 Uhr mit Orchester, Ensembles, dem Männerchor und dem Kinderchor präsentieren. Dazu gibt es selbstgebackenen Kuchen und Kaffee vom Weltladenteam.

Den Abschluss des Chorjubiläums bildet der Festgottesdienst am Sonntag, den 2. Juni um 10:30 Uhr in der Mauritiuskirche, der vom Kinderchor mitgestaltet wird.