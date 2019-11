Kitzingen vor 39 Minuten

Kinderbibeltag: Das "Vater unser" kennengelernt

Zu einem Kinderbibeltag zum Thema "Vater unser" in und um das Kitzinger Dekanatszentrum hatte ein Team unter der Leitung von Gemeindereferentin Erika Gerspitzer und Sozialpädagogin Sabine Staab von der katholischen Pfarreiengemeinschaft St. Hedwig im Kitzinger Land Vorschulkinder und Kinder im Grundschulalter eingeladen. An sieben Stationen in sieben Farben des Regenbogens wurde den Kindern das Vater unser mit Bibelgeschichten erklärt, so eine Pressemitteilung. Zwischendurch wurde gesungen. Bei einer zweiten Runde gab es wiederum sieben Stationen, diesmal im Freien, an denen kleine Aktionen zum Vater unser angeboten wurden. Anschließend bastelten die Kinder im Dekanatszentrum ihr Vater unser und fädelten sich ihr Perlenarmbändchen zu den sieben Fragen des Vater unser - natürlich in sieben Farben. Den Abschluss bildete eine Andacht in der Kirche.