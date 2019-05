Mönchsondheim vor 16 Minuten

Kinderaktionstag im Kirchenburgmuseum

Kinder stehen beim Kinderaktionstag am Sonntag, 5. Mai, im Kirchenburgmuseum Mönchsondheim im Mittelpunkt: Von 13 bis 18 Uhr sind Mitmachaktionen, eine Märchenerzählerin und ein kleiner Streichelzoo ein besonderes Erlebnis für Groß und Klein. Höhepunkt des Tages ist das Puppentheater Silberfaden mit zwei Aufführungen um 14 und um 16 Uhr. Es zeigt das Theaterstück „Schaukeltraum am Apfelbaum“, so die Mitteilung aus dem Museum.Der Besuch des Festes ist im Eintrittspreis des Museums enthalten.