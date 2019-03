Kinderakademie über Klima und Wetter

Die nächste Kinderakademie am Samstag, 16. März, dreht sich um das Thema „Wetter und Klima - Grundlage der Landwirtschaft“. Referent Thomas Karl vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten geht darauf ein, welche Bedeutung das Klima für die Landwirtschaft hat und wie das Wetter gemessen und erfasst wird. Der Referent gibt auch einen Ausblick auf das Klima in der Region und darauf, wie sich die Landwirtschaft an das Klima anpassen muss.

Los geht’s am Samstag, 16. März, um 10.30 Uhr. Die Vorlesung dauert 45 Minuten. Für die Kinderakademie ist eine Anmeldung erforderlich, die Teilnahme ist aber kostenfrei.

Unter www.kitzingen.de ist für die Anmeldung ein entsprechendes Formular freigeschaltet. Alternativ ist auch eine telefonische Anmeldung unter Tel.: (09321) 928 1104 möglich. Das Angebot richtet sich an Kinder im Grundschulalter aus dem gesamten Landkreis Kitzingen.

Interessierte Eltern werden gerne in den Mailverteiler aufgenommen und erhalten dann rechtzeitig vor den Vorlesungen eine Erinnerung. Dafür reicht eine Mail an das Kinderakademie-Team unter: lag-ziel@kitzingen.de.