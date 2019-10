Kitzingen vor 28 Minuten

Kinderakademie startet in das Wintersemster

Die Kinderakademie Kitzinger Land gibt es inzwischen seit über zehn Jahren. Im Winterhalbjahr finden in der Regel einmal monatlich Vorlesungen statt, die ein breites Themenfeld abdecken wie Natur und Umwelt, Geschichte, Geographie und Kultur. Das Team der Kinderakademie versucht, so heißt es in einer in jedem Semester eine bunte Mischung an Themen anzubieten. Rund 100 Kinder aus dem Landkreis kommen samstags in die Vorlesungen und bekommen, wenn sie fleißig dabei bleiben, am Ende auch ein Diplom. Interessierte Eltern können sich in den Email-Verteiler aufnehmen lassen und werden rechtzeitig vor den Vorlesungen informiert – eine kurze Mail an Maja Schmidt (lag-ziel@kitzingen.de) reicht.