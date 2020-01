Kitzingen vor 1 Stunde

Kinderakademie „Was ist Chemie?“

Sehr gut besucht war die Alte Synagoge bei der jüngsten Kinderakademie. Zur Kinderakademie Kitzinger Land kamen über 100 junge Studierende aus dem ganzen Landkreis, um sich vom Kinderakademie-Referenten Martin Schwab erklären und zeigen zu lassen, was ein Chemiker macht und was eine chemische Reaktion ist, heißt es in einer Pressemitteilung.