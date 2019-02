Kinderakademie: Landschildkröte Lou geht auf Reisen

Die Kinderakademie Kitzinger Land startet am Samstag, 16. Februar, in die nächste Vorlesung. Dabei dreht sich alles um „Lou – Eine kleine Landschildkröte auf Reisen“. Dozentin Sandra Malguth erzählt die faszinierende Geschichte einer kleinen Landschildkröte, die in ihrem jungen Leben viele verschiedene Orte bereist, bis Lou in die Landschildkröten Auffangstation nach Kitzingen kommt. Sandra Malguth berichtet laut Pressemitteilung auf kindgerechte Art und Weise mit vielen Bildern von der Auffangstation und gibt einen kleinen Einblick in die naturnahe Schildkrötenhaltung. Für die Kinderakademie ist eine Anmeldung erforderlich, die Teilnahme ist aber kostenfrei.

Alle Kinderakademie-Veranstaltungen finden samstags in der Alten Synagoge Kitzingen von 10.30 bis 11.15 Uhr statt. Das Angebot richtet sich an Kinder im Grundschulalter aus dem gesamten Landkreis Kitzingen.

Interessierte Eltern werden gerne in den Mailverteiler aufgenommen und erhalten dann rechtzeitig vor den Vorlesungen eine Erinnerung. Dafür reicht eine Mail an das Kinderakademie-Team unter: lag-ziel@kitzingen.de.

Anmeldung unter www.kitzingen.de möglich oder unter Tel.: (09321) 9281104. Nähere Informationen zur Landschildkröten Auffangstation Kitzingen unter: www.landschildkroeten-auffangstation-kitzingen.de