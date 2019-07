Kinder zündeln: Autofahrer entdecken Rauch am Spielplatz

Drei Kinder haben am Freitag in Schwarzach am Main ein Feuerzeug gefunden und nichts Besseres zu tun, als damit zu zündeln.

Wie die Polizei berichtet, begaben sich die Kinder zum Spielplatz an der Wiesenleite. Dort setzten sie mit dem Feuerzeug an einer Brachfläche dürres Gras in Brand. Verkehrsteilnehmer sahen den Rauch und verständigten die Feuerwehr.

Bis zum Eintreffen der Feuerwehr Stadtschwarzach hatte ein hinzugekommener Erziehungsberechtigter von einem der Kinder das Feuer bereits ausgetreten. Die Feuerwehr wässerte die Brandstelle vorsorglich noch. Schaden entstand laut Polizei nicht.