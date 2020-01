Kitzingen vor 33 Minuten

Kinder zu Gast im Seniorenheim

Der Kindergarten Friedenskirche hat mit dem Seniorenheim Mühlenpark in der Kitzinger Siedlung eine neue Kooperation ins Leben gerufen, heißt es in einer Pressemitteilung. Alle zwei Wochen werden an einem Nachmittag bis zu zehn Kinder das Seniorenheim besuchen und gemeinsam mit den Opas und Omas singen, basteln, Musik machen und Geschichten erzählen. Die Omas und Opas können von der Lebensfreude der Kinder profitieren und die Kinder von den Erfahrungen der Senioren. Dies ist so eine Bereicherung für beide Seiten. Die Kinder freuen sich schon auf den nächsten Besuch, wenn es wieder heißt " Wir woll‘n uns begrüßen und machen es so...."