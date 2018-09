Kinder zogen mit Farbe und Pinsel in die Kläranlage

Kindergartenkinder, die eine Kläranlage umgestalten? Was erst einmal ungewöhnlich klingen mag, fand am Mittwochvormittag in Volkach statt. Udo Steinbauer vom städtischen Klärwerk hatte eben diese Idee und lud dafür knapp 20 Kinder der Kindergärten Obervolkach und Gaibach ein.

Unterstützung von Profis

Sie hatten die Aufgabe die zwei Eindicker der Kläranlage, bis dato in grauen Beton gekleidet, passend zum Thema Wasser zu bemalen.

Mit Wandfarbe und Pinsel ausgerüstet, ließen die Kinder ihrer Fantasie freien Lauf. Für die fachliche Unterstützung sorgte das Team des Malerbetriebs Benedum. Die Profis stellten den Hobbymalern alle nötigen Materialien für die kleinen Kunstwerke zur Verfügung. Sogar Malerwesten in Kindergröße haben nicht gefehlt. Auch bei den einzelnen Bildern arbeiteten Jung und Alt Seite an Seite.

Von grau bis kunterbunt

Die grauen Betonwände der zwei Eindicker wurden zuvor weiß grundiert, um den Vorschülern optimale Voraussetzungen zu bieten. Die kreisrunden Behälter waren schon nach kurzer Zeit mit allerlei bunten Werken verschönert. Von Fischen und anderen Meeresbewohnern bis zu Schatztruhen und Booten war der Kreativität keine Grenze gesetzt.

Petra Friesel, Kindergärtnerin in Gaibach, wie auch Steinbauer waren mit dem Ergebnis vollends zufrieden. „Es gefällt uns sehr, wunderbar!“, resümierte der Angestellte der Kläranlage.

Gerlinde Martin, Zweite Bürgermeisterin der Stadt Volkach, belohnte die Maler am Ende mit Gummibärchen. Abschließend führte Steinbauer die Kleinen auf einen Rundgang durch das Klärwerk.