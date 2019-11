Volkach vor 1 Stunde

Kinder und ihre Eltern zu Besuch im "Waldrestaurant"

Bei herrlichem Sonnenschein folgten acht Erwachsene und zehn Kinder der Einladung des Familienstützpunktes Volkach unter der Leitung von Ellen Ströhlein und der Natur- und Umweltpädagogin Petra Göpfert ins "Waldrestaurant". Wie es in der Pressemitteilung heißt, wurden den Jüngsten die Waldregeln des Waldwichtels erklärt und danach durften alle Teilnehmer in Gruppen ihre eigenen Waldrestaurants gestalten. Leckere Spinatknödelsuppe aus Zapfen, Schinkennudeln aus Kiefernnadeln, köstliche Pralinen aus Walderde, panierte Eichenblätterschnitzel und Mooseis wurde voller Eifer auf den ausgeteilten weißen Tischtüchern serviert. Sitzplätze aus Baumstämmen und großen Ästen durften natürlich nicht fehlen. So entstanden Restaurants mit den Namen "Waldrestaurant zum grünen Baum", "Waldgaststätte Fliegenpilz" und sogar einen "Wichtel Eisdiele" gab es zu bestaunen. Die Kinder bewiesen viel Fantasie und Ausdauer, hieß es am Ende.