Kinder testen Kitzinger Spielplätze

Wenn es um Spielplätze geht, sind Kinder gefragt. So auch bei einem Spielplatztest in Kitzingen. Insgesamt gibt es in der Großen Kreisstadt 31 Spielplätze; sechs davon testeten drei Kinder aus der Grundschule Kitzingen-Siedlung. "Die sechs Spielplätze haben wir rein zufällig ausgewählt. Alle konnten wir nicht testen; das hätte zu lange gedauert", erklärt Claudia Biebl, die die Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Kitzingen leitet. Ein Ziel des Projekts waren Videos über die Spielplätze. Dafür gingen die drei Kinder mit dem Filmteam einer Agentur vier Nachmittage für jeweils zwei bis drei Stunden durch die Stadt, bis alles im Kasten war.

Wie testeten die Kinder die Spielplätze?

Zwei Mädchen und ein Junge aus der 4. Klasse haben die Spielplätze am Bleichwasen, neben der Alten Synagoge, in der Olga-Pöhlmann-Straße, An der Sicker, am Kletterberg und am Kleistplatz unter die Lupe genommen. "Dabei haben wir auf das Gespür der Kinder vertraut und keine genauen Regeln vorgegeben", sagt Biebl. Die Kinder rutschten, kletterten, spielten im Sand, wippten, schaukelten, fuhren Karussell und balancierten, sodass sie zusammen alle Geräte durchprobierten.

Sie bewerteten, ob die Spielplätze gut ausgestattet sind, ob Geräte fehlen, ob Sitzmöglichkeiten für eine kurze Pause vorhanden sind und welche Geräte am meisten Spaß bereiten. Wichtig war auch, herauszufinden, welche Besonderheiten die einzelnen Spielplätze bieten und ob die Plätze sowohl im Winter als auch im Sommer zum Spielen geeignet sind. Dabei fielen den Kindern besonders die Wasserspielplätze auf und auch Geräte, bei denen sich die Oberfläche im Sommer stark erhitzt, erinnert sich Biebl.

Auswahl der Kinder

"Die Zusammenarbeit mit den Kindern verlief gut; sie waren offen für das Projekt", bilanziert Biebl. Sie erzählt, dass sie im Vorfeld mit den Lehrern gesprochen hat, um engagierte Kinder zu finden, die redegewandt sind und keine Probleme haben, vor der Kamera für das Video zu sprechen. "An die Kamera mussten sie sich trotzdem erst gewöhnen. Da waren sie etwas zurückhaltender, erledigten ihre Aufgaben aber gut."

Projekt stellt familienfreundliche Stadt heraus

Ziel des Projektes ist es, zu zeigen, dass Kitzingen eine familienfreundliche Stadt ist und die Kinder dort viel erleben können. Zusätzlich zu den Videos der sechs getesteten Spielplätze mit den Kindern soll es in Zukunft noch eine interaktive Karte geben auf der Internetseite www.kitzingen-kanns.de . Dort werden alle sechs Spielplätze eingezeichnet und mit den entsprechenden Bewertungen der Kinder sowie dem genauen Standort gekennzeichnet. Biebl kann sich vorstellen, dass auch Besucher über Social Media ihre eigenen Erfahrungen mit den Spielplätzen hinzufügen und ein Ranking vornehmen.

Die Internetseite www.kitzingen-kanns.de berichtet über die guten Seiten der Stadt Kitzingen, über Aktuelles, Veranstaltungen, Aktionen und Möglichkeiten in der Stadt.